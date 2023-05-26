لندن: محكمة الاستئناف تؤكد "الرفض اللارجعي" لطلب البوليساريو ضد اتفاق الشراكة المغربي-البريطاني

حسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية،

قضت محكمة الاستئناف بلندن، أمس الخميس، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لجبهة البوليساريو “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا.

ويأتي هذا القرار وهو الثالث منذ ديسمبر/كانون الأول المنصرم "للمناوئين للوحدة الترابية للمغرب" ليؤكد صلاحية اتفاق الشراكة الذي يربط البلدين، والذي تستفيد منه الساكنة والتنمية في جميع جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب.

وحسب مراقبين مغاربة وبريطانيين، فإن هذا القرار القضائي يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض في النزاع حول الصحراء المغربية، الذي، وبالرغم من سلوكياته الحاقدة، يفشل في جميع محاولاته الرامية إلى حمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد البريكسيت، المبرم والمدعوم من قبل المملكتين.

جدير بالذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، حيث أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير/ كانون الثاني من عام 2021.