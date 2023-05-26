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تونس:اعتقال شخص موال لـ"داعش" وبحوزته مواد متفجرة كان يخطط لتنفيذ "أربع عمليات إرهابية متزامنة"

i24NEWS

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عقب الرئيس سعيد على اللقاء بقوله: "أعتبره (اللقاء) من بين أهم اللقاءات التي تبرز التسامح والتعايش الثابتين في تونس منذ قرون وقرون.
TUNISIAN PRESIDENCY / AFPعقب الرئيس سعيد على اللقاء بقوله: "أعتبره (اللقاء) من بين أهم اللقاءات التي تبرز التسامح والتعايش الثابتين في تونس منذ قرون وقرون.

قال المتحدث باسم الحرس الوطني "العنصر الإرهابي أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس".

أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، عن توقيف شخص يشتبه بأنه موال لتنظيم "داعش" وبحوزته مواد متفجرة كان يخطط لتنفيذ "أربع عمليات إرهابية متزامنة" في البلاد على أبواب فصل الصيف، "خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس".

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 وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا "العنصر الإرهابي" أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس.

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وقال الجبابلي "إنه موال لداعش"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من أيار/مايو في محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسيّة خلال موسم الحج اليهودي السنوي.

وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان هما إسرائيلي-تونسي وفرنسي-تونسي، قبل ان تردي الشرطة العنصر المهاجم.

وتم توقيف أربعة أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.

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وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد نفى الجمعة المنصرم، أي مزاعم عن معاداة الدولة للسامية بعد تنفيذ شرطي عملية إطلاق نار دامية خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة.

ودعا قيس سعيد، الثلاثاء المنصرم،على خلفية حادث جربة الدامي، حاخام الجالية اليهودية إلى اجتماع في القصر الرئاسي، وفق الكشف في هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" حيث أكد الحاخام حاييم بيتان الدعوة خلال حديث مع القناة مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتم الأربعاء.

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