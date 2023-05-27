الممثل روبرت دي نيرو يفتتح فندقه الجديد في المغرب

فندق 5 نجوم هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية

افتتح الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو فندقه الجديد "نوبو مراكش" في مراكش بالشراكة مع صديقيه الشيف الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا الذي يحمل نفس الاسم ورجل الأعمال الأمريكي مئير تيبر. خلال حفل الافتتاح، شوهد الممثل بشكل ملحوظ مع المطرقة لكسر ماسورة الساكي كرمز للافتتاح.

التقى روبرت دي نيرو ونوبويوكي "نوبو" ماتسوهيسا قبل 30 عامًا ، في مطعم للشيف في لوس أنجلوس. منذ بداياتهما في قطاع الفنادق في عام 2013 ، أقام نوبو ودي نيرو فندقهما السابع عشر في مراكش ، وهو أول فندق لهما في القارة الأفريقية.

يقع الفندق في إحدى مناطق مراكش الفاخرة، ويصنف الفندق التابع لمجموعة "نيبو" في فئة الخمس نجوم، ويتوفر فندق "دي نيرو وشركاءه" على أزيد من 75 غرفة وجناحا فخما، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع، وجاء في موقع استراتيجي في المدينة.

وعبّر نجم هوليوود روبرت دي نيرو، عن سعادته الكبيرة بالتواجد بمدينة مراكش لافتتاح فندقه الجديد و المسمى “نوبو مراكش”، وفي تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء أعجب بسحر مراكش ، وشدد على أنه يتوق لتصوير الأفلام بالمغرب.

و قال دي نيرو :”صور العديد من أصدقائي أفلامهم في المغرب. إنه بلد عظيم اكتشفته على مر السنين وأود أن أعرف المزيد “.

و فيما يتعلق بافتتاح فندق نوبو مراكش ، أعرب دي نيرو ، الذي كان مرفوقا بشركائه الشيف الياباني الشهير نوبو ماتسوهيسا و رجل الأعمال الأمريكي مئير تيبر، عن فخره وسعادته بافتتاح أول فندق للعلامة التجارية في المغرب وأفريقيا.