غارة جوية أميركية تستهدف حركة الشباب في الصومال

قالت القيادة العسكرية الأميركية إنها "شنت غارة جوية على مسلحين في محيط" قاعدة بولو مارير دعما للحكومة الفدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام

شنت الولايات المتحدة غارة جوية في الصومال استهدفت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة من قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي، وفق مسؤولين أميركيين.

وتعرضت قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مقديشو والتي تؤوي قوة أوغندية إلى هجوم تبنته الحركة الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفدرالية المدعومة من الأسرة الدولية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية إنها "شنت غارة جوية على مسلحين في محيط" قاعدة بولو مارير الجمعة دعما للحكومة الفدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام المعروفة باسم "أتميس".

وقال شهود عيان إن مقاتلي حركة الشباب اقتحموا القاعدة بسيارة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان هجوم حركة الشباب قد أسفر عن وقوع خسائر بشرية فيما صرحت القيادة الأميركية أن "تقييمها الأولي هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدنيين" في غارتها.

وشنت القوات الموالية للحكومة المدعومة من "أتميس" هجوما في آب/أغسطس الماضي على حركة الشباب التي تشن تمردا في هذه الدولة الهشة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عاما.

قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أتميس" التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، حلت في نيسان/ابريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ عام 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.