الخارجية المغربية تحتج على الاتحاد الأوروبي ردا على "التصريحات العدائية" بشأن مدينتي سبتة ومليلية

أكدت الباييس أن المغرب أشار في رسالته الاحتجاجية إلى سبتة ومليلية على أنهما "مغربيتان" بينما اعتبرهما شيناس "حدود الاتحاد الأوروبي".

ذكرت صحيفة "إلباييس الإسبانية،أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت بمذكرة احتجاجية رسمية ردا على "التصريحات العدائية" لنائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالهجرة مارغريتيس شيناس، بشأن مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المتلتين من طرف إسبانيا.

ونددت المذكرة الدبلوماسية المغربية التي تم إرسالها عبر سفارة الاتحاد الأوروبي بتصريحات المسؤول الأوروبي، الذي اتهم، المغرب باللجوء إلى "تهديدات متنوعة" واستخدام المهاجرين "كسلاح"، ضد الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقل موقع إلفارو دي مليلية.

وأكدت الباييس أن المغرب أشار في رسالته الاحتجاجية إلى سبتة ومليلية على أنهما "مغربيتان" بينما اعتبرهما شيناس "حدود الاتحاد الأوروبي". وتعتقد مصادر الباييس أن الموقف المغربي يتعارض مع الإعلان المشترك الصادر في 2 فبراير في ختام الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا بالرباط.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبيةـ قد عبرت لصحيفة الباييس عن "استيائها" من الموقف المغربي، وقالت "إنه ليس سلوك الاحترام الذي نتوقعه من بلد يتلقى الكثير من المساعدة" من دول الاتحاد.

وذكّرت الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية أن المسؤول اليوناني أطلق "عدة تصريحات معادية للمغرب". وفي اليوم الموالي لدخول آلاف المغاربة إلى سبتةـ يومي 17 و 18 مايو/ايار من عام 2021 ، قال شيناس في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسبانية إن "سبتة هي أوروبا، هذه الحدود أوروبية وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد فقط، إنها مشكلة كل الأوروبيين"، وأضاف "لا أحد يستطيع أن يرهب أو يبتز الاتحاد الأوروبي".