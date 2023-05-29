ليبيا: محكمة تصدر حكما بإعدام 35 عضواً في تنظيم "داعش"

في ما حُكم على 13 آخرين بالسجن مدى الحياة. كما حُكم على ثلاثة قُصّر بالسجن عشر سنوات.

أصدرت محكمة في ليبيا، اليوم الإثنين، حكماً بإعدام 35 جهادياً دينوا بالقتال في صفوف تنظيم "داعش"في ما حُكم على 13 آخرين بالسجن مدى الحياة. كما حُكم على ثلاثة قُصّر بالسجن عشر سنوات.

بحسب ما أفاد المحامي لطفي محيشم الذي يمثل عائلات القتلى الذين كانوا يحاربون تنظيم "داهش" لوكالة فرانس برس، وأضاف أنّ "ما مجموعه حوالى 50 جهادياً دينوا بارتكاب جرائم قتل وانتماء لمنظمة إرهابية في هذه المحاكمة التي بدأت في آب/أغسطس"

وصدرت الأحكام عن محكمة مصراتة (شرق ليبيا)، المدينة التي قُتل فيها معظم المقاتلين خلال هجوم ضدّ تنظيم "داعش" بهدف طرده من سرت معقله في شمال ليبيا، في عامي 2015 و2016.

وقٌبض على المتهمين وهم من الجنسيات الليبية والسودانية والفلسطينية، في كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد استعادة مدينة سرت الساحلية التي تبعد 450 كيلومتراً عن طرابلس.

من جهته، قال مصطفى سالم طرابلسي والد أحد المفقودين و"عم شهيد"، إنّه "ارتاح رغم الألم" بعد إعلان الإدانة.

وكان تنظيم "داعش"قد سيطر على سرت في حزيران/يونيو من عام 2015 مستغلاً الفوضى التي تعمّ البلاد منذ سقوط الديكتاتور معمّر القذافي في العام 2011 بعد ثورة شعبية.