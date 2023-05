البوليساريو: اتساع نطاق المواجهات فى مخيمات تندوف احتجاجا على الأوضاع المتردية

نشر منتدى دعم أنصار الحكم الذاتي "فورستاين" مقطع فيديو يوثق لعشرات السيارات وحشد من المحتجزين أمام مقر ما يسمى “رئاسة” جبهة البوليساريو، حيث تعيش مخميات تندوف على وقع غليان غير مسبوق واحتجاجات واسعة بسبب تردع الأوضاع الاجتماعية والظروف المزرية التي يعيش فيها المحتجزين على الأراضي الجزائرية.

