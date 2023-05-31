البوليساريو: اتساع نطاق المواجهات فى مخيمات تندوف احتجاجا على الأوضاع المتردية

خرجت الأمور عن السيطرة بعد استعمال الشباب الغاضب للسلاح وإطلاق الرصاص الحي من خارج السيارات التي كانت تجوب محيط المخيم

نشر منتدى دعم أنصار الحكم الذاتي "فورستاين" مقطع فيديو يوثق لعشرات السيارات وحشد من المحتجزين أمام مقر ما يسمى “رئاسة” جبهة البوليساريو، حيث تعيش مخميات تندوف على وقع غليان غير مسبوق واحتجاجات واسعة بسبب تردع الأوضاع الاجتماعية والظروف المزرية التي يعيش فيها المحتجزين على الأراضي الجزائرية.

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وأكد المنتدى أن جبهة البوليساريو شنت حملة من القمع والاعتقالات، في ما أطلق الرصاص في المخيمات، مما دفعت المحتجزين بمخيمات تندوف إلى التهديد بحمل السلاح في وجه البوليساريو، وعمم الغاضبون نداءات يطالبون بالوقوف في وجه الظلم، وبأن يهب الجميع لنصرة النساء المعنفات، والمعتقلات.

وأكد المنتدى أن مجموعات متفرقة من الشباب نفذت هجمة مرتدة ضد عناصر البوليساريو، وخرجت الأمور عن السيطرة بعد استعمال الشباب الغاضب للسلاح وإطلاق الرصاص الحي من خارج السيارات التي كانت تجوب محيط المخيم، مشيرا إلى أن المقاربة "القمعية" التي تنتهجها عناصر البوليساريو لاحتواء انفلات الوضع داخل مخيمات تندوف لا تزيد الاحتجاجات إلا زخما، في ما استمر النشطاء المعتقلون في التعبئة لاستمرار الاحتجاجات من خلال تسريبات صوتية.

وكانت مصادر مطلعة، قد أكدت لقناة i24NEWS أن البوليساريو قامت بداية الشهر الجاري بشن حملة اعتقالات واسعة شملت 11 شخصا من قبيلية "لبيهات" في صفوف المحتجين داخل تندوف للحد من التوتر في المخيمات.

ومن جهته قال "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف" إنه "بعد مصادرة شبان صحراويين لشاجنة وقود كان ينوي قياديون في الجبهة تهريبها إلى موريتانيا، ودعوة هذه المجموعة لعقد اجتماع لمناقشة الفساد المشتشري في المخيمات، تدخلت ميليشيات الجبهة وطوقت المخيمات".