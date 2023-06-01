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السودان: 17 قتيلا بقصف عنيف جنوبي الخرطوم

i24NEWS - AFP

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تظهر هذه الصورة المنشورة على صفحة الجيش السوداني على فيسبوك في 30 مايو 2023 ، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وهو يهتف بالجنود أثناء زيارته لبعض مواقعهم في الخرطوم.
SUDAN'S ARMED FORCES FACEBOOK PAGE / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة على صفحة الجيش السوداني على فيسبوك في 30 مايو 2023 ، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وهو يهتف بالجنود أثناء زيارته لبعض مواقعهم في الخرطوم.

أعلنت نقابة أطباء السودان الأربعاء سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جراء قصف عنيف في منطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم.

أعلنت نقابة أطباء السودان الأربعاء سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جراء قصف عنيف في منطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم.

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الولايات المتحدة أكدت الخميس أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين شقي النزاع في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

وقصف الجيش قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم الأربعاء بعد انسحاب هذه القوات من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى السودان المهدد بمجاعة. 

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمركية  أن "الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".

وقال محمد آدم المحلل السياسي السوداني لقناة I24news إنه إلى جانب الجهود الأممية والإقليمية المبذولة في المملكة العربية السعودية إزاء الأزمة السودانية والمتغيرات المتسارعة المستفحلة الآن في السودان إلا أن للاتحاد الإفريقي دور كبير جدا من أجل الآلية المختصة في الاتصال ما بين الأطراف المتنازعة وهي آلية رباعية مؤلفة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والإيغاد وجامعة الدول العربية وبعض المنظمات الأخرى. 

وأضاف "رأينا أنهم قالوا أنهم يريدون أن يقربوا وجهات النظر بين المتحاربين الآن في السودان، وقالوا أ،نا لا نريد أن تنزلق الأمور إلى ما هو أسوأ عن الحاصل الآن من تشريد ولجوء".

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