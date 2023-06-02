اجراء بعض التداريب في منطقة المحبس من الصحراء وهي منطقة لها دلالة خاصة بحكم قربها من مدينة تيندوف ومن مخيمات البوليساريو

تنطلق يوم غد السبت، مناورات “الأسد الإفريقي 2023” بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي، وتستمر إلى غاية الـ 16 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة 8000 جندي و27 دولة بصفة مراقب، في سياق متسم بتصاعد نشاط الجماعات المتطرفة بالصحراء والساحل، والتهديدات الارهابية.

وتتميز مناورات الأسد الافريقي 2023 باجراء بعض التداريب في منطقة المحبس من الصحراء وهي منطقة لها دلالة خاصة بحكم قربها من مدينة تيندوف ومن مخيمات البوليساريو وقربها كذلك من مناطق شهدت مواجهات عسكرية فيما سبق مابين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.

وتنطلق هذه النسحة من المناورات بمشاركة العديد من البلدان خاصة البلدان الافريقية يجعل المغرب في مكانة مهمة جدا باعتباره الشريك الموثوق للولايات المتحدة الامريكية ولعدد كبير من دول العالم، وتتعلق المناورات بمجال الدفاع العسكري وتبين مدى جاهزية القوات المسلحة الملكية، وتدخل في تأكيد الشراكة المتميزة مابين الولايات المتحدة والمغرب، خاصة وأن هناك أهدافا قد تم تحديدها خلال العشر السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تعرف مناورات متعددة مشتركة خاصة منها البرية والمحمولة جوا والبحرية والقوات الخاصة والجوية، وكذلك العمليات المدنية العسكرية المتعلقة بإزالة التلوث سواء تعلق الامر بالنووي والاشعاعي والبيولوجي والكيميائي.

وفي السياق أكد الخبير العسكري محمد الطيار في تصريح لموقع"الأيام 24" الإخباري المغربي، أن "نسخة 2023 من الأسد الإفريقي تجرى في ظرفية دولية متقلبة، وتعرف كذلك تقلبات على مستوى الجوار الاقليمي للمغرب"، مضيفا أن “منطقة الساحل الافريقي عرفت عدة تطورات خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي ومن بوركينافاصو وتوسع رقعة العمليات الارهابية”مؤكدا على أن "مناورات الأسد الإفريقي التي تعد تمرين متعدد الجنسيات في القارة الافريقية ويشكل المغرب المحطة الابرز ومظهر من مظاهر متانة علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية باعتبارها شريكا استراتيجيا متميزا للمملكة".