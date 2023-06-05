مناورات الأسد الإفريقي 2023، المقرر تنظيمه في سبع مناطق بالمغرب، وهي: أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت،

لأول مرة تشارك بعثة إسرائيلية من 12 مقاتلا وضابط من وحدة جولاني التابعة للجيش الإسرائيلي، في الدورة الـ 19 لمناورات الأسد الأفريقي 2023 في المغرب، وسيركز الوفد خلال مشاركته خلال الأسبوعين القادمين التدرب على التحديات القتالية المختلفة التي تجمع بين حرب المشاة بالمناطق الحضرية والحرب السرية التي يتخصصون بها وسيتم تلخيص التدريب المشترك بين كافة الجيوش، حيث يهدف التدريب الى تقوية العلاقات بين الدول والتعلم المتبادل بين الجيوش الأجنبية

انطلقت، اليوم الإثنين، بالجنوب المغربي المناورات المشتركة بين الجيش المغربي وجيش الولايات المتحدة والبلدان المشاركة من مناورات "الأسد الفريقي 2023" في دورتها الـ 19 بشكل وتستمر إلى غاية 16 يونيو/حزيران الجاري، لفائدة أطر هيئات الأركان بـ"فريق العمل" "Task Force"، والتدريبات التكتيكية البرية والبحرية والجوية والمشتركة، ليلا ونهارا، تمرين مشترك للقوات الخاصة، والعمليات المحمولة جوا، والمستشفى العسكري الميداني الذي يقدم خدمات جراحية- طبية لفائدة السكان، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن "مناورات الأسد الإفريقي 2023، المقرر تنظيمه في سبع مناطق بالمغرب، وهي: أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، يعد موعدا سنويا يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي- الأمريكي، وكذا تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتابع البيان "تم ،اليوم الإثنين، تنظيم حفل الافتتاح بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة"

وت هدف مناورات “الأسد الإفريقي 2023” إلى “تعزيز الاشتغال البيني والأداء العسكري الفعال بين جيوش وقوات الدول المشاركة في إطار تحالف متعدد الجنسيات، والدفاع عن قيم ومُثل مشتركة أبرزها حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم بالمنطقة”.