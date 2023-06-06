العثور على أقدم موقع دفن معروف في العالم بجنوب إفريقيا

يعود تاريخ القبور التي تم العثور عليها، والتي كانت إعلاناتها السابقة مثيرة للجدل، إلى ما لا يقل عن 200000 قبل الميلاد.

كشف علماء الحفريات في جنوب إفريقيا، أمس الإثنين، عن العثور على أقدم موقع دفن معروف في العالم، "يحتوي على بقايا لأقارب صغيرة ذات أدمغة بعيدة للإنسان الذي كان يعتقد سابقًا أنه غير قادر على السلوك المعقد"وأشاروا إلى أنهم اكتشفوا عدة عينات من إنسان ناليدي Homo naledi – وهو إنسان متسلق للأشجار من العصر الحجري – مدفون على بعد حوالي 30 مترًا (100 قدم) تحت الأرض في نظام كهف داخل مهد البشرية، وهي منظمة تابعة لليونسكو. موقع تراث عالمي بالقرب من جوهانسبرج.

وأكد العلماء بقيادة عالم الأنثروبولوجيا الشهير لي بيرغر، على أن"نتائج الفهم الحالي للتطور البشري، يُعتقد عادةً أن تطوير أدمغة أكبر سمح بأداء أنشطة معقدة و صنع المعنى مثل دفن الموتى".ويعود تاريخ تلك التي تم العثور عليها في جنوب إفريقيا من قبل فريق البحث بقيادة بيرغر، والتي كانت إعلاناتها السابقة مثيرة للجدل، إلى ما لا يقل عن 200000 قبل الميلاد.

وقال الباحثون: “تُظهر هذه الاكتشافات أن الممارسات الجنائزية لم تقتصر على الإنسان العاقل أو غيره من أشباه البشر الذين لديهم أحجام دماغية كبيرة”.وأضافوا أن موقع الدفن ليس العلامة الوحيدة على أن الإنسان كان قادرًا على السلوك العاطفي والمعرفي المعقد.

وكان العلماء قد اكنشفوا في وقت سابق "أقدم المدافن المكتشفة، والتي عُثر عليها في الشرق الأوسط وإفريقيا، احتوت على بقايا الإنسان العاقل – وكان عمرها حوالي 100000 عام"

وفي السياق قال بيرغر، (مستكشف أمريكي)، لوكالة الأنباء الفرنسية: “هومو ناليدي يخبرنا بأننا لسنا مميزين" وتابع"لن نتغلب على ذلك" وأضاف “لا يزال هناك الكثير للكشف عنه” وأفاد أن" Homo naledi، وهو نوع بدائي يقع على مفترق طرق بين القردة والإنسان الحديث، كان لديه أدمغة تقارب حجم البرتقالة ويبلغ ارتفاعه حوالي 1.5 متر (5 أقدام)"

وتم اكتشاف Homo naledi في عام 2013 من قبل Berger ، مع تقوس أصابع اليدين والقدمين، والأيدي والأقدام التي تستخدم الأدوات والمخصصة للمشي ، مما ساعد على قلب فكرة أن مسارنا التطوري كان خطًا مستقيمًا.

كما تم العثور على القبور بيضاوية الشكل في مركز الدراسات الجديدة هناك أثناء الحفريات التي بدأت في عام 2018، حيث تحتوي الثقوب، التي يقول الباحثون إن الأدلة تشير إلى أنها حُفرت عمداً ثم ردمت لتغطية الجثث، على خمسة أفراد على الأقل.