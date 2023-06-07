وبعد عام ونصف تقريبًا، وجد وفدا يضم 12 جنديًا إسرائيليًا أنفسهم جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين والمغاربة، بالإضافة إلى نظرائهم من حوالي 16 دولة أخرى.

لأول مرة على الإطلاق، يتدرب جنود إسرائيليون في دولة عربية إسلامية، حيث يشارك 12 فردًا من الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الأفريقي" العسكرية الدولية بالمغرب.

وأكد قال مصدر عسكري مطلع على الوضع لـ i24NEWS بشرط عدم الكشف عن هويته، أن "بدأ كل شيء في مارس/آذار 2022 عندما توجه وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المغرب، لقد وضعنا الأسس هناك لعلاقة عسكرية وثيقة بين جيشينا".

وبعد عام ونصف تقريبًا، وجد وفدا يضم 12 جنديًا إسرائيليًا أنفسهم جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين والمغاربة، بالإضافة إلى نظرائهم من حوالي 16 دولة أخرى.

وأضاف المصدر العسكري، "لقد تم الترحيب بالجنود ترحيبا حارا، وبشكل استثنائي إذا قارنا بشكل عام الاستقبال المخصص للمشاركين الآخرين في هذا النوع من التدريبات".

وأردف المدر نفسه، "بالنسبة للجنود المغاربة، فإن الأمر يتعلق بالتعلم ومشاركة التجربة العسكرية الإسرائيلية. هؤلاء الجنود لديهم تحديات مشتركة مع تحدياتنا: وهي حماية الحدود، ومكافحة التطرف".

ووفقًا لمصادر أخرى مشاركة في هذا التدريب، لم يشعر الجنود الإسرائيليون بأي حرج لوجودهم في المغرب، على العكس، فقد شعروا بالفخر لكونهم قادرين على التخطيط والتدريب والإيجاز جنبًا إلى جنب مع الجنود المغاربة والأمريكيين في نفس المعسكر.

وردا على سؤال حول سبب اختيار وحدة الجولاني التابعة للجيش الإسرائيلي، أوضح المصدر أنها "كانت رمزية. يعرف الجنود المغاربة تاريخ فرقة الجولاني وتجربتها ودرايتها وخبرتها. إنها في النهاية واحدة من وحدات النخبة في سلاح المشاة ".

وبحسب الطرفين، سيستمر التدريب المشترك بين الجنود الإسرائيليين والمغاربة. وقد كرر مسؤولون مغاربة عدة مرات أن "الجنود الإسرائيليين يجب أن يشعروا بأنهم في وطنهم في المغرب".

وكانت هناك زيارة تاريخية قام بها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الفريق بلخير الفاروق، إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تمت دعوته للمشاركة في ندوة لمدة أسبوع حول الأمن والابتكار.

كما توجه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال أفيف كوخافي ، إلى المغرب في يوليو / تموز 2022.