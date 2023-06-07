بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي رئيس الكنيست الإسرائيلي يصل إلى المغرب

أمير أوحانا"التاريخ يتشكل أمام أعيننا وهو يزف بشرى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين وتوسيع دائرة السلام”

وصل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، إلى المغرب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بمنصبه تلبية لدعوة وجهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وكان أمير أوحانا قد قال إن “وأردف: “التاريخ يتشكل أمام أعيننا وهو يزف بشرى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين وتوسيع دائرة السلام” وتابع"حلم صنع السلام مع الدول الإسلامية محفور في قلوبنا منذ الأبد ولا أجدر من المملكة المغربية بين هذه البلدان العديدة أن تكون هي الأولى التي دعت رئيس السلطة التشريعية لدولة إسرائيل، والذي صادف أيضا أنه أول يهودي مغربي يتبوأ هذا المنصب، لإجراء زيارة رسمية إلى مجلس نوابها”.

وقال الكنيست في بيان إن “هذه الزيارة بالغة الأهمية هي الأولى من نوعها، وهي أول دعوة رسمية لزيارة ثنائية تم توجيهها لرئيس الكنيست من قبل رئيس مجلس نواب دولة إسلامية بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص”.

وأشار البيان إلى أنه “كجزء من الزيارة، من المتوقع أن يلتقي رئيس الكنيست مع نظيره المغربي، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية ومع أعضاء آخرين في مجلس النواب” وافاد “من المتوقع أن يدلي رئيس الكنيست ومضيفه بتصريحات لوسائل الإعلام وحتى التوقيع على مذكرة تفاهم رسمية سعيا لتطوير التعاون البرلماني بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية”.