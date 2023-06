من الرباط رئيس الكنيست الإسرائيلي: ندعم سيادة المغرب على الصحراء

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، أنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، مشيرا إلى أن "التاريخ يؤكد أحقية المغرب في الصحراء وستظل كذلك"وقال إن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارها بخصوص هذا الموضوع قريبا، وهناك مباحثات بين البلدين بهذا الخصوص"وبادر أوحانا إلى الحديث مع نظيره المغربي بالدارجة قائلا: "تبارك الله عليكوم.. والصحراء مغربية، أنا سعيد وهذا نهار كبي، تبارك الله عليك الملك محمد السادس، تبارك الله عليك رئيس مجلس النواب"

وقال أوحانا "لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن، بصفتي رئيسا للكنيست وبكل وضوح: يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية"وتابع: “هناك العديد مما يجب أن نقوم به كدولتين، فتح علاقات تعاون متنوعة بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها"

جاءت تصريحات أمير أوحانا خلال لقائه، أمس الخميس، مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ومن المتوقع أيضا أن يوقع رئيس الكنيست على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المجلسين التشريعيين ويلتقي بممثلي الجالية اليهودية في المغرب.

وأهدى أمير أوحانا نسخة من المصحف الشريف أعدت عن طريق تقنية النانو -والتي طورتها شركة مجوهرات إسرائيلي، ويبلغ عدد حروفه 320 ألف حرف- تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون.

وفي السياق استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، وأشارت وكالة رويترز إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس الاعتراف بمغربية الصحراء، ما سيتيح للبلدين ترقية علاقاتهما الدبلوماسية.