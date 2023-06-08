من الرباط رئيس الكنيست الإسرائيلي: ندعم سيادة المغرب على الصحراء

أوحانا"التاريخ يؤكد أحقية المغرب في الصحراء، والحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارها بخصوص هذا الموضوع قريبا، وهناك مباحثات بين البلدين بهذا الخصوص".

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، أنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، مشيرا إلى أن "التاريخ يؤكد أحقية المغرب في الصحراء وستظل كذلك"وقال إن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارها بخصوص هذا الموضوع قريبا، وهناك مباحثات بين البلدين بهذا الخصوص"وبادر أوحانا إلى الحديث مع نظيره المغربي بالدارجة قائلا: "تبارك الله عليكوم.. والصحراء مغربية، أنا سعيد وهذا نهار كبي، تبارك الله عليك الملك محمد السادس، تبارك الله عليك رئيس مجلس النواب"

وقال أوحانا "لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن، بصفتي رئيسا للكنيست وبكل وضوح: يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية"وتابع: “هناك العديد مما يجب أن نقوم به كدولتين، فتح علاقات تعاون متنوعة بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها"

جاءت تصريحات أمير أوحانا خلال لقائه، أمس الخميس، مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ومن المتوقع أيضا أن يوقع رئيس الكنيست على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المجلسين التشريعيين ويلتقي بممثلي الجالية اليهودية في المغرب.

وأهدى أمير أوحانا نسخة من المصحف الشريف أعدت عن طريق تقنية النانو -والتي طورتها شركة مجوهرات إسرائيلي، ويبلغ عدد حروفه 320 ألف حرف- تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون.

وفي السياق استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، وأشارت وكالة رويترز إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس الاعتراف بمغربية الصحراء، ما سيتيح للبلدين ترقية علاقاتهما الدبلوماسية.

https://twitter.com/i/web/status/1666478678144868356 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي،قد وصل إلى المغرب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بمنصبه تلبية لدعوة وجهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، وقال أمير أوحانا إن “وأردف: “التاريخ يتشكل أمام أعيننا وهو يزف بشرى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين وتوسيع دائرة السلام” وتابع"حلم صنع السلام مع الدول الإسلامية محفور في قلوبنا منذ الأبد ولا أجدر من المملكة المغربية بين هذه البلدان العديدة أن تكون هي الأولى التي دعت رئيس السلطة التشريعية لدولة إسرائيل، والذي صادف أيضا أنه أول يهودي مغربي يتبوأ هذا المنصب، لإجراء زيارة رسمية إلى مجلس نوابها”.

ومن جهة أخرى نشر البرلمان المغربي بموقعه الرسمي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لـ“مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وهم نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للمجموعة، ومن عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة.عن مجموعة للصداقة مع البرلمان الإسرائيلي، والمهدي العلوي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالإضافة لنادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي، و طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى كل من شفيقة لشرف ورءوف عبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.