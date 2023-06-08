محتجون يضرمون النار في سيارة "قائد الشرطة العسكرية للبوليساريو" بمخيم العيون في تندوف

جاءت هذه العملية "لرد الاعتبار لضحايا القيادة من رجال ونساء، وبعد اعتقال والتنكيل بالمتظاهرين قبالة مقر الكتابة الخاصة بابراهيم غالي

ذذكر "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف" (فورستاين)، أن محتجون غاضبون في البوليساريو قاموا بإحراق سيارة قائد ما يسمى "الشرطة العسكرية" بمخيم العيون في تندوف، جاءت هذه العملية "لرد الاعتبار لضحايا القيادة من رجال ونساء، وبعد اعتقال والتنكيل بالمتظاهرين قبالة مقر الكتابة الخاصة بابراهيم غالي".

ويأتي ذلك بعد إضرام النار في صيدلية نجل "وزيرة الداخلية" مريم السالك حمادة، حيث تمت العملية بحسب المنتدى "بعد طول مراقبة وترصد للمستهدف، ليتم تحديد الساعة الصفر لتنفيذ العملية بعد تخطيط ومتابعة لصيقة بالمعني بالأمر، لتسفر العملية عن اعتراض سبيله، واجباره على توقيف سيارته بعد محاصرتها ، ليتلقى بعدها وابلا من الضرب والركل من المهاجمين"

وبحسب ذات المصدر، يأتي تنفيذ العملية ضد هذا المسؤول في جبهة البوليساريو، باعتباره المسؤول الأول عن اختطاف الشاب الصحراوي "سالم اسويد " وتعنيف أخته، ورميه في سجن الذهيبية منذ 37 يوما، وتعريضه لسوء المعاملة.

وكان المنتدى نشر في وقا سابق من الاسبوع المنصرم مقطع فيديو يوثق لعشرات السيارات وحشد من المحتجزين أمام مقر ما يسمى “رئاسة” جبهة البوليساريو، حيث تعيش مخميات تندوف على وقع غليان غير مسبوق واحتجاجات واسعة بسبب تردع الأوضاع الاجتماعية والظروف المزرية التي يعيش فيها المحتجزين على الأراضي الجزائرية.