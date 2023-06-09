مصر: وفاة روسي بهجوم سمكة قرش في سواحل الغردقة

مقتل مواطن روسي في هجوم سمكة قرش في مصر

قالت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة المصرية، أمس الخميس، إن مواطنا روسيا لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة البيئة المصرية، في بيان لها إن "سمكة قرش من نوع النمر مسؤولة عن وفاة أحد رواد الشاطئ"، دون أن تذكر تفاصيل عن الضحية.

وأضاف البيان أن فريقا من الوزارة وجهات أخرى تمكنا من "صيد السمكة المتسببة في الحادث"، موردا أن السلطات المحلية أصدرت حظرا على "السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية" في عدة شواطئ بالقرب من موقع الهجوم.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية إن القتيل رجل روسي، ولد عام 1999، كان مقيما في مصر بشكل دائم، ولم يكن سائحا.

وفي بيان لها، حثت القنصلية السياح الروس على توخي الحذر أثناء التواجد في الماء والالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية.

وعلى خلفية الحادث، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا بغلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبوسومة جنوبا، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ، وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية ( الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، السنوركلينج، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايت سيرف).