أحد فروع شركة"إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية سيتم افتتاحها في مدينة الدار البيضاء

كشف المكلف بمكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، إن شركة "إلبيت سيستيمز Elbit Systems الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع، تعتزم فتح فرعين لها في المملكة المغربية لإنتاج الأنظمة الدفاعية" مشيرا إلى أن"أحد الفروع سيتم افتتاحها في مدينة الدار البيضاء" دون إضافة أي تفاصيل أخرى تتعلق بموعد إطلاق الفرعين والتخصصات الخاصة بهما.

ويأتي الاعلان عن هذا النبأ، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورات متسارعة في مجال تمتين الروابط في مختلف المجالات، خاصة في مجال الدفاع والأمن.

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد حل بالرباط، الأربعاء المنصرم، وعقد لقاءا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، في ما استقبل رئيس البرلمان المغربي رئيد الطالبي العلمي، أمس الخميس،رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، واستعرض الجانبان، خلال هذه المباحثات، سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع رئيس البرلمان المغربي ورئيس الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، على مذكرة للتفاهم لـ"تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني".

ونوه بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، ولا سيما الأمني منها.

وفي السياق قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا في مقابلة مع قناة i24NEWS من المغرب، أمس الخميس،"أنا أؤيد حقاً وحدة المغرب وسيادته على الصحراء، وأعلم أن هذا الموضوع هو موضوع مناقشات جادة للغاية"، مؤكداعلى أن"هذه الزيارة التاريخية هي خطوة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بل أود أن أقول حقبة جديدة في العلاقات، وبمجرد أن يكون الاعتراف رسميًا وكاملاً، أنا متأكد من أنها ستقربنا أكثر ومن ثم يمكننا أن نرى المزيد من تبادل الوفود" وأضاف"إنها حقبة جديدة في العلاقة، أنا متأكد من أنها ستقربنا"

وكانتالمغرب وإسرائيل قد وقعا اتفاقا العام المنصرم، من أجل انشاء إسرائيل مصنعين في المملكة المغربية متخصصين في صناعة طائرات عسكرية بدون طيار "درون" المعروفة باسم "الكاميكازي" أو الانتحارية.

وتُعتبر شركة "إلبيت سيستيمز" هي واحدة من الشركات المعروفة عالميا في مجال أنظمة الدفاع الإلكترونية، وفي حالة استقرارها في المغرب، فإن ذلك سيساهم في الرفع من القدرات العسكرية للجيش المغربي، في ظل احتمالية توقيع شراكة بين القوات المسلحة المغربية وهذه الشركة الإسرائيلية.