تونس: قرار بسجن راشد الغنوشي بسبب "قضية الجهاز السري" لحركة النهضة

قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، حول ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة في تونس، اليوم الجمعة، بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة، أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه، بحسب ما أوره موقع "موزاييك إف إم" الإخباري التونسي

وحسب وسائل الإعلام التونسية فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، حول ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.