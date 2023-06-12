الرئيس الجزائري يوقع مرسوما رئاسيا "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب"

"يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

في خطوة مفاجئة وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يُعيد بموجبه المقطع المحذوف من النشيد الوطني الجزائري، "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر" النشيد الوطني ليكون النشيد الوطني الوحيد في العالم الذي يتضمن ذكر دولة أخرى.

وكان الشاعر الجزائري مفدي زكريا قد كتب قصيدة النشيد الوطني الجزائري عام 1956 خلال فترة سجنه (الذي مطلعه "قسما بالنازلات الماحقات، والدماء الزاكيات الطاهرات"، والذي تعتُمد كنشيد وطني سنة 1963 بعد استقلال الجزائر عن فرنسا) ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي،

وجاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية نص مرسوم رئاسي يحدد "ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه"، بالإضافة إلى "التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية"، وهو القرار الذي أعاد بواسطته تبون مقطعا من النشيد الوطني تم إلغاؤه سنة 2007، ويحمل توعدا صريحا لفرنسا.

وتعني هذه الخطوة إعادة النص الكامل للنص الشعري الذي كتبه الشاعر مفدي زكريا سنة 1956 و وكان قد صدر سنة 1986 مرسوم رئاسي ألغي بموجبه المقطع الذي يتضمن ذكر فرنسا، قبل أن يُحذف سنة 2007 نهائيا بقرار نص على تعديله في الكتب المدرسية.

ووفق المرسوم الذي وقعه تبون بتاريخ 21 مايو/ايار المنصرم ، فإن النشيد الوطني الجزائري سيؤدى "في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة"، في حين "يؤدى في توليفته الموسيقية المختصرة أثناء إلقاء خطاب رسمي لرئيس الجمهورية موجه إلى الأمة، وأثناء الزيارات الرسمية لرؤساء الدولة والشخصيات من نفس المرتبة للجزائر، وخلال المراسم العسكرية".

ويأتي ذلك بعد تأجيل زيارة تبون إلى باريس إلى أجل غير مسمى والتي كان يُتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، علما أن العلاقات بين البلدين متشنجة منذ فبراير الماضي حين قامت السلطات الفرنسية بإجلاء المعارضة الجزائرية مزدوجة الجنسية، أميرة بوراوي، من تونس، بعد مطالب جزائرية بتسليمها لمحاكمتها بعدة تهم من بينها إهانة رئيس الجمهورية.