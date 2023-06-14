السودان ينزلق أكثر إلى هاوية الحرب مع تأرجح الجهود الدبلوماسية

جلب المزيد من اللاعبين لدعم المحادثات كمصر، التي ترى الجيش أفضل رهان لجار مستقر، والإمارات التي دعمت زعيم قوات الدعم السريع قد يكون مفتاحًا لتحقيق تقدم.

وبعد انتهاء هدنة استمرت 24 ساعة يوم الأحد، قال سكان الخرطوم إن القتال اشتد فقط مع تجدد نيران المدفعية والاشتباكات بين الأطراف المتحاربة في السودان في أحدث مؤشر على انزلاق البلاد أكثر في الكارثة.

بمواصلتها إطلاق النار رغم الإعلان عن وقف مؤقت، أظهرت الفصائل المتحاربة في السودان - الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية - النفوذ المحدود للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والقوى الأجنبية الأخرى في إنهاء الصراع المستمر منذ شهرين.

وبحسب ما ورد لم يأخذ أي من الجانبين المفاوضات في جدة على محمل الجد، وهو ما يلقي الدبلوماسيون باللوم فيه جزئياً على القوى الإقليمية المتنافسة المتحالفة مع أطراف مختلفة.

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن جلب المزيد من اللاعبين الإقليميين لدعم المحادثات - مثل مصر، التي ترى الجيش أفضل رهان لجار مستقر، والإمارات العربية المتحدة، التي دعمت في الماضي زعيم قوات الدعم السريع - قد يكون ذلك مفتاحًا لتحقيق تقدم.

في الوقت الحالي، تندفع ثالث أكبر دولة في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة نحو أزمة إنسانية أعمق مع فرار نحو مليوني شخص إلى الدول المجاورة وتعذر وصول المساعدات إلى المحتاجين الذين يعيشون في مناطق الحرب.

وقال مجدي الجزولي المحلل بمعهد ريفت فالي "لن يتفاوض أحد بجدية حتى يشعر أن التوازن العسكري لم يعد متحركا". "الديناميكية الداخلية لهذه الحرب هي أبعد قليلاً مما يمكن أن يؤثر فيه أي لاعب خارجي".

ورعت الولايات المتحدة والسعودية المحادثات، لكن تم انتهاك كل هدنة مؤقتة حتى الآن، على الرغم من العقوبات الأمريكية ورغم أن الجانبين يقولان إنهما ملتزمان بالمفاوضات.

إضافة إلى مبادرات السلام المتداخلة، قال الرئيس الكيني إن تجمعًا أفريقيًا آخر ضمن المنتدى يعتزم مقابلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال الأيام العشرة المقبلة في محاولة لوقف الحرب.