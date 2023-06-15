الرئيس الجزائري من موسكو: "الضغوط لن تؤثر على صداقتنا وروسيا تصون استقلالنا وحريتنا من خلال التسليح"

طلب من نظيره الروسي المساعدة للتعجيل بانضمام بلاده إلى منظمة "بريكس"، التي تضم أيضا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا،

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائع بنظيره الروسي فلادمير بوتين، بعد زال اليوم الخميس، إن بلاده ‏"تصون استقلالها بمساعدة قوية وتسليح من روسيا للدفاع عن حريتها، في ظل وضع إقليمي صعب"وطلب من نظيره الروسي المساعدة للتعجيل بانضمام بلاده إلى منظمة "بريكس"، التي تضم أيضا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مبررا ذلك برغبة الجزائر في "الخروج من سيطرة الدولار واليورو، ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري".

وفي نفس الكلمة شكر تبون روسيا على دعم ترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال سنتي 2024 و2025، وهي الفترة التي أعلنت الجزائر أن من بين أولوياتها فيها سيكون العمل على "تقرير المصير في الصحراء" وقال "بفضل الأصدقاء وعلى رأسهم روسيا"، موجها كلامه لبوتين بالقول "شكرا جزيلا لكم على حسن الضيافة، إنها تشهد على عمق العلاقات والصداقة القائمة بين الجزائر وروسيا، علاقاتنا لم تتغير أبدا منذ 60 عاما، كانت روسيا دائما تدعم الجزائر، واليوم ربما يوجد بعض الضغوط، لكن هذا لا يمكن أن يؤثر أبدا على علاقة الصداقة بيننا".

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جاءت كلمة تبون مرتجلة وبشكل متقطع وغير متناسق مع جمل غير مفهومة، بدا من خلالها أن "حجم اللقاء" لم يتم الإعداد له بالشكل المطلوب، مما جعل الرئيس الروسي يغير ملامح وجهه أكثر من مرة عند كلمة الرئيس الجزائري.

وعلى المستوى الدولي قال تبون إن روسيا والجزائر "متفقان حتى قبل أن نتشاور على أغلب النقاط في ظل الوضع الدولي المضطرب جدا"، في إشارة تحيل على الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تقف تقف الجزائر في صف الدول التي ترفض إنزال أي عقوبات دولية على موسكو رغم ضمها لأجزاء واسعة من أراضي الشرق الأوكراني.

من جهته، تفادى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة لملف الصحراء خلال استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مركزا بشكل أكبر على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، في الوقت الذي ألمح فيه تبون إلى مساندة بلاده لموسكو في وجه العقوبات الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، شاكرا نظيره على مساندة الجزائر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.