إنشاء فرق عمل من شأنها مواكبة استقدام العمالة الأجنبية من المغرب في مجالات عدة على رأسها التمريض و البناء في ظل سعيها الدائم لتعويض نقص العمالة الأجنبية"

اتفق وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، مع نظيره وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، اليوم الجمعة، على إنشاء فرق عمل من شأنها مواكبة استقدام العمالة الأجنبية من المغرب في مجالات عدة على رأسها التمريض و البناء في ظل سعيها الدائم لتعويض نقص العمالة الأجنبية ذات كفاءه في البلاد،وناقشا تسهيل التأشيرات بين البلدين، على خلفية توقع وزارة السياحة المغربية لـ 200 ألف مسافر إسرائيلي في البلاد هذا العام.

وأثار الطرفان رغبة إسرائيل في استقبال السياح ورجال الأعمال المغاربة، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، والتعاون بين السلطات المحلية وتعزيز المدن التوأم لتوسيع التعاون المشترك.

وتباحث الطرفان بالرباط، في اجتماع يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المغربية وإسرائيل، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما، وكان اللقاء مناسبة، للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين، في اللقاء.

وكان وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشيه أربيل، قد وصل إلى الرباط أمس الخميس في زيارة رسمية، حيث التقى في جلستين منفصلتين، مع وزير الداخلية المغربي عبد الواحد لفتيت ووزير للصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.