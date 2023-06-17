الشرطة الأوغندية: مقتل 25 شخصا في هجوم على مدرسة في غرب البلاد

وقال الناطق فريد إنانغا، "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

أفاد ناطق باسم الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، أنه قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في "هجوم عدائي" استهدف مدرسة في غرب أوغندا ونفذه عناصر من القوات الديموقراطية المتحالفة.

وقال الناطق فريد إنانغا، "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة ونقلت إلى مستشفى بويرا" الواقعة قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال المتحدث إن "القوات الديموقراطية المتحالفة المنتشرة في شرق الكونغو الديموقراطية، هاجمت مدرسة ثانوية قرب بويرا "حيث اضرمت النيران في مهجع ونُهب متجر للمواد الغذائية"، وأوضح "نقل أيضا ثمانية جرحى وهم في وضع خطر ويتلقون العلاج في المستشفى".

ويطارد الجيش ووحدات الشرطة المهاجمين الذين فروا باتجاه متنزه فيرونغا الوطني قبالة الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت القوات الديموقراطية المتحالفة تضم متمردين في أوغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكونغو في التسعينات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل آلاف المدنيين.