السعودية والولايات المتحدة: هدنة جديدة في السودان

"اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات، واستخدام الطائرات الحربية"

قالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، مساء اليوم السبت، إنّ طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق نار جديد مدته 72 ساعة، ابتداء من الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي غداً الأحد.

وجاء في البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات، واستخدام الطائرات الحربية، أو الطائرات المسيرة، أو القصف المدفعي، أو تعزيز المواقع، أو إعادة إمداد القوات، والامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

وكانت مصادر قريبة من مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد ذكرت، في وقت سابق اليوم السبت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الطرفين في طريقهما لتوقيع اتفاق هدنة إنسانية جديدة قصيرة الأجل.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوسيطين السعودي والأميركي يمارسان ضغوطاً على الطرفين للمضيّ قدماً في وقف الحرب، وفق ترتيبات مرحلية تبدأ بالهدن القصيرة، ثم وقف إطلاق نار شامل، والاتفاق على الترتيبات الأمنية، ثم الحل السياسي بمشاركة القوى المدنية الموقعة للاتفاق الإطاري.