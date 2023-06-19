زيارة طلائعية أولى لوزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي للمغرب

من المقرر أن يناقش أكونيس ونظيره مبادرات التعاون في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي.

غادر وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس، في زيارة رسمية إلى المغرب صباح اليوم الإثنين، بدعوة من نظيره المغربي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

من المقرر أن يناقش أكونيس ونظيره مبادرات التعاون في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الأغذية والمياه والذكاء الاصطناعي. كما تتصدر أجندة الوزير أكونيس لقاءات مع عدد من الوزراء والباحثين والعلماء بالإضافة إلى رؤساء الجالية اليهودية في المغرب.

وعقب أكونيس على تلك الزيارة الطلائعية له بالقول: "أنا سعيد ومتحمس للقيام بزيارتي الرسمية الأولى إلى المغرب. خلال فترة وجودي كوزير للتعاون الإقليمي، كان لي شرف التصويت لصالح اتفاقية السلام وتجديد العلاقات بين إسرائيل والمغرب. الكنيست الرابعة والعشرون أسست اللوبي للترويج لاتفاقيات إبراهيم وترأسته".

وأضاف "أرى أهمية كبيرة في اتفاقيات إبراهيم. وسأعمل مع زملائي في المغرب على دفع اتفاقية السلام في العديد من المجالات من أجل مستقبل أطفالنا وجميع شعوب المنطقة. هذه علاقات تاريخية يعود تاريخها إلى مئات السنين، لكن ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به معًا، فهذه بداية صداقة رائعة".

استقبل المغرب مؤخرا سلسلة من القادة الإسرائيليين أبرزهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الذي وصل في زيارة تاريخية إلى الرباط، بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره رشيد الطالبي العلمي، وحمل أوحانا معه أصغر نسخة من المصحف الشريف والتي يبلغ عدد حروفها 320 ألف حرف- هدية لرئيس البرلمان المغربي العلمي.