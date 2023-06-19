موريتانيا تشارك إلى جانب عشر دول افريقيا في منتدى داعم للبوليساريو في الجزائر

بمشاركة سفراء موريتانيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وزيمبابوي وتنزانيا وموزمبيق وغانا ومالي وفنزويلا وكوبا وبيرو وكولومبيا

شارك سفراء موريتانيا وأوغندا وكينيا ونيجيريا وإثيوبيا وأنغولا وزيمبابوي وتنزانيا وموزمبيق وغانا ومالي وفنزويلا وكوبا وبيرو وكولومبيا لل في منتدى دبلوماسي مخصص لدعم البوليساريو في العاصمة الجزائر الذي انعقد السبت المنصرم.

وجاء تنظيم هذا المنتدى بمبادرة جزائرية وبالتنسيق مع جنوب إفريقيا وكينيا وفنزويلا وبهذه المناسبة جددت الجزائر التزامها بتكريس ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن (2024-2025) للدفاع عن "القضية الصحراوية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" بحب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت دول افريقيا وأمريكا الجنوبية، قد قاطعت ، الأحد المنصرم، احتفالا نظمته جبهة البوليساريو، بالتنسيق مع سفارة الجزائر في فرنسا، الأحد المنصرم، في بلدة مانت لا جولي، بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وكانت أنغولا الدولة الافريقية الوحيدة المشاركة في الاحتفال، ومن الأحزاب حضر حزب اتحاد القوى من أجل التقدم الموريتاني، المعروف بتأييده للبوليساريو.

وفي السياق أعاد سفير الجزائر بباريس، سعيد موسي، تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار”، وكذا تسويق مقولة “حق تقرير المصير” جاء ذلك، خلال استقباله لمسؤول بالجبهة، في فرنسا، معتبرا أن بلاده تدعم بشكل لامشروط للبوليساريو، وهو ما يتنافى مع الخطاب الذي يحاول النظام الجزائري، ترويجه بكونه ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاه الذي يناقض ذلك.

يأتي ذلك، بعدما تحدث وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، الإثنين المنصرم، عن أولويات بلاده خلال شغلها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2024، مشيرا أن “الأولويات ذات الطابع الإقليمي وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائنا الإفريقية والعربية”، وأن بلاده ستعمل على “الدعم الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين وستدافع عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي"