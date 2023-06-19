غوتيريش يحذر: "السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة ويحتاج مساعدات عاجلة"

حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان، المنعقد في جنيف، مشددا على أن الأزمة تؤثر على دول الجوار والمنطقة برمتها. حيث تتواصل الحرب من أكثر من شهرين.

وقال غوتيريش أمام المشاركين في المؤتمر إنّ "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة" وأبدى قلقه العارم من العنف المتجدد واتخاذه أبعادا قبلية، وحث أطراف النزاع على الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات للمحتاجين.

وأكد أن مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان، موضحا في الوقت عينه أن 17% فقط من التمويل المطلوب لمساندة السودانيين هو المتاح حالياَ.

وكانت الأمم المتحدة أشارت في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها للسودان نالت 16 بالمئة فقط من التمويل المطلوب، من جهته، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تواصل مساعيها لحل الأزمة التي تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالطرق السلمية.

ويشارك في مؤتمر تنسيق الاستجابة الانسانية هذا إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة والسعودية التي تترأسه، كل من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

يذكر أن النزاع الذي تفجر في 15 أبريل/نيسان المنصرم، تسبب بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة.

كما دفعت المعارك أكثر من 2,2 مليون شخص إلى النزوح، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة.

فيما بات ما يقارب 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان وعددهم نحو 45 مليونا، يحتاجون للمساعدة في بلد كان يعد من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل النزاع حتى!