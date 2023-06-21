ذكرت منظمة إغاثة، أن 39 شخصا لقوا حتفهم قبالة سواحل المغرب وإسبانيا بعد غرق زورقهم

ذكرت منظمة إغاثة، أن 39 شخصا لقوا حتفهم قبالة سواحل المغرب وإسبانيا بعد غرق زورقهم

وأمس الثلاثاء، عبرت أحزاب وجمعيات و"شخصيات"، في بيان مشترك، عن رفض أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من "المقترحات المذلة والمهينة" مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ"محتشدات" على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية.

وعبرت الأطراف الموقعة على البيان، ومنها ائتلاف "صمود" والحزب الاشتراكي و"آفاق تونس" و"المسار"، عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على "إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين" وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوروبي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر يونيو 2023 مع السلطة التونسية.

وفي السياق لقي 78 شخصاً على الأقل حتفهم، الأربعاء المنصرم، بعد غرق زورق يقلّ عشرات المهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، وفقاً لأحدث حصيلة صادرة عن خفر السواحل، وكان قد أفيد سابقاً عن مقتل59 شخصاً، بينما تمّ إنقاذ نحو 100 شخص آخرين في عملية إنقاذ في المياه الدولية شهدت تعقيدات بسبب الرياح العاتية.