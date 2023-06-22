هذه الطائرة جديدة ومتطورة يمكنها اصابة الهدف بصورة دقيقة ويصل نطاقها حتى كيلومترا

ذكر منشور للقوات المسلحة المغربية في تويتر أن المملكة اشترت المسيرة الجديدة لشركة بلو بيرد الإسرائيلية والمعروفة باسم SpyX، وبحسب النشر فإن سلاح المدفعية المغربي سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.

https://twitter.com/i/web/status/1670826646088171522 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر منشور لشركة بلو بيرد الإسرائيلية هذا الأسبوع أن SpyX هي طائرة مسيرة كهربائية صغيرة يمكن تدويرها، وهي مخصصة لمهمات الرصد والهجوم، من أجل السماح للفرق التكتيكية بتحديد الأهداف على نطاقات يصل مداها حتى 50 كيلومترا.

ولمضاعفة قدرات تمييز اهدافها، فإن مسيرة SpyX تمتلك بنفس الوقت رادار ثنائي الاستشعار ونظام توجيه فيديو متقدم, وذلك بهدف السماح بتنفيذ هجمات موجهة كهرو-ضوئية ذاتية ودقيقة تجاه الهدف.

يزن الرأس القتالي 2.5 كجم ويمكن تغييره بين رأس متكيف ضد البشر أو ضد دبابة مدرعة. ويشار الى أن شركة بلوبيرد - BlueBird Aero Systems شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية