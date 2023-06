ذكر منشور للقوات المسلحة المغربية في تويتر أن المملكة اشترت المسيرة الجديدة لشركة بلو بيرد الإسرائيلية والمعروفة باسم SpyX، وبحسب النشر فإن سلاح المدفعية المغربي سيستخدم هذه الطائرة الهجومية الجديدة والمتطورة في مهماته.

