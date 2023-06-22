الامم المتحدة: الجزائر رحلت أكثر من 9 آلاف مهاجر إلى النيجر منذ مطلع العام

قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 180 طناً من الغذاء ونشرت منظمة أطباء بلا حدود موارد بشرية "إضافية" مثل الأطباء والممرضات وخبراء نفسيين

وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر متحدرين من حوالى عشر دول افريقية إلى شمال النيجر منذ كانون الثاني/يناير بعد أن اعادتهم الجزائر، ما يمثل "وضعاً إنسانياً حرجاً"، بحسب تقرير اصدرته الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الخميس.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة أنه "منذ بداية العام، علق أكثر من 9 آلاف مهاجر منكوب رافقتهم الجزائر إلى الحدود في اساماكا"، وهي مدينة تقع في منطقة أغاديز الصحراوية النيجرية المتاخمة للجزائر.

وبحسب السلطات الإقليمية في أغاديز، وصل إلى أساماكا منذ بداية العام 9192 مهاجرا، هم 8828 رجلا و 161 امرأة و 152 فتى و 51 فتاة، يتحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما تسبب في "وضع إنساني حرج". في نيسان/أبريل، قُدر عدد المهاجرين في أساماكا بنحو 4500.

كما قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 180 طناً من الغذاء ونشرت منظمة أطباء بلا حدود موارد بشرية "إضافية" مثل الأطباء والممرضات وخبراء نفسيين، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.