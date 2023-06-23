فقدان 12 مهاجرًا ووفاة 3 بعد غرق ثلاثة قوارب قبالة ساحل تونس

وفاة 3 مهاجرين وفقدان 12 آخرين في حادث غرق عند سواحل تونس

قال مسؤول تونسي، فقِدَ ما لا يقل عن 12 مهاجرا أفريقيا وتوفي ثلاثة بعد غرق ثلاثة قوارب لمهاجرين قبالة سواحل تونس. جاء هذا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​إلى إيطاليا وسط ارتفاع حاد في قوارب المهاجرين من تونس.

Silo Binani (AFB/Archive) عمال انقاذ في مهمة بحث عن ضحايا غرق قارب

وقال فوزي المصمودي القاضي بمحكمة صفاقس لرويترز إن خفر السواحل أنقذ 152 آخرين قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية، في حادث غرق جديد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لتونس من أجل احتواء تدفق المهاجرين نحو أوروبا الشهر الجاري. ووفقا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم خلال الربع الأول فقط من العام الحالي منع 14 ألفا و963 شخصا من مغادرة تونس عن طريق البحر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اليونانية إنقاذ، 145 مهاجرا عالقاً في جزيرة صغيرة في نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا المجاورة، وهو الممر المعتاد للأشخاص الفارين من الحرب والفقر إلى أوروبا.