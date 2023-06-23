الجزائر تشارك في أشغال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب وتتحاشى الحديث عن الأمر

ترأس الوفد الجزائري مدير ديوان وزارة الاتصال ذبيح رضوان، بعد أن تمت إقالة وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني،

في خطوة نادرة الحدوث بسبب قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ عام 2021 شارك وفدا رسميا رفيع المستوى يمثل وزارة الاتصال الجزائرية في أشغال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي احتضنتها الرباط، في حين تحاشت وسائل الإعلام الجزائرية، سواء العمومية أو الخاصة، الحديث عن هذا الأمر.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلق أول أمس الأربعاء بالرباط، وتضمن برنامج الاجتماع الوزاري استعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات المجلس منذ انعقاد الدورة 52 بالعاصمة المصرية القاهرة، في ضوء الاجتماعات التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل داخل وخارج بلد المقر.

وترأس الوفد الجزائري مدير ديوان وزارة الاتصال ذبيح رضوان، بعد أن تمت إقالة وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، على خلفية نشر أخبار عن طرد السفير الإماراتي من الجزائر بسبب "شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد" على الرغم من أن شبكة "النهار" الذي نشرت الخبر، الثلاثاء المنصرم، والمقربة من السلطة الحاكمة في الجزائر، نشرت أيضا بيانا منسوبا لوزارة الخارجية تعرب فيه هذه الأخيرة عن "أسفها لهذه التصرفات الخاطئة والمخططات التي تستهدف الجزائر".

وقالت "النهار" إن الجزائر "طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني، حيث أمهلته 48 ساعة لذلك"، مضيفة أن هذا القرار اتُخذ بعد "توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، لنقل معلومات سرية عن الدولة"، واصفة الأمر بأنه "مؤامرة دنيئة"، وهو الخبر الذي حذف بعد ذلك، لتُصدر الخارجية الجزائرية بيانا آخر.