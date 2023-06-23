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الخارجية المغربية: تأجيل قمة الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم" مع إسرائيل إلى ما بعد الصيف

i24NEWS

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض ومئير بن شبات ، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل في الرباط ، المغرب ، الثلاثاء ، 22 ديسمبر ، 2020.
(AP Photo /Abdeljalil Bounhar)وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض ومئير بن شبات ، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل في الرباط ، المغرب ، الثلاثاء ، 22 ديسمبر ، 2020.

“هناك مشاكل من حيث الأجندة والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة المرتقبة منه”.

أعلن وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة في بيان، اليوم الجمعة، عن تأجيل قمة الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم"مع إسرائيل إلى ما بعد الصيف الجاري، مشيرا إلى أن "المغرب متمسك باستضافة قمة النقب الثانية"، مؤكدا "ضرورة توفر السياق السياسي المناسب لتحقيق النتائج المرجوة من القمة"

وقال بوريطة في لقاء صحافي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو غاسيس، عقب مباحثات جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالرباط، إن “المنتدى سوف يتم عقده في المغرب في الدخول السياسي المقبل”.

وأضاف أن المملكة تعتبر منتدى النقب إطارا للتعاون الإقليمي المفيد، الذي يمكن أن يفضي إلى إيجابيات كثيرة، موردا أن “هناك مشاكل من حيث الأجندة والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة المرتقبة منه”.

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وكان مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي، قد أكد لـ i24NEWS، الأربعاء المنصرم، أن المغرب قرر إلغاء استضافة "قمة النقب" وذلك ردا على تحركات إسرائيلية لتوسيع مستوطناته بشكل كبير في الضفة الغربية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة في مارس/آذار الفائت، لكن تم تأجيله عدة مرات وسط التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك الانزعاج بين المشاركين العرب بشأن رئيس الوزراء وحكومته المتشددة الجديدة.

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وشهد المغرب في النصف الأول من العام الجاري زيارات مختلفة لوزراء إسرائيليين ومسؤولين في القطاع الخاص ووفود سياحية قدمت للبلاد وسجلت ارتفاعا ملحوظا.

زيارات المسؤولين الإسرائيليين التي شملت 4 وزراء و3 مسؤولين عسكريين كبار ورئيس الكنيست، تخللها توقيع اتفاقيات تعاون في القطاعات “العسكرية والاقتصادية والصحية والزراعية والنقل والتعليم العالي والشأن البرلمان والسياسي”.

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