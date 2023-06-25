المغرب يحبط خلال 5 أشهر الماضية 25 ألف محاولة هجرة غير نظامية

ونقلت وكالة المغرب الرسمية للأنباء، عن الوزارة أن "المغرب أوقف 70 ألفًا و781 محاولة للهجرة غير النظامية في العام 2022".

أفادت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، أنه خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023، تم إحباط 25 ألفا و519 محاولة للهجرة غير النظامية وأنقذت 3150 مهاجرا.

ونقلت وكالة المغرب الرسمية للأنباء، عن الوزارة أن "المغرب أوقف 70 ألفًا و781 محاولة للهجرة غير النظامية في العام 2022".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تمكنت من توقيف (إحباط) 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا خلال الخمس السنوات الماضية"، وبحسب المعطيات، فقد "طالت عمليات الإنقاذ في عرض البحر حوالي 90 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الماضية، بينما بلغ العدد برسم سنة 2022 ما مجموعه 12 ألف و 478 مهاجرا".

وأفاد المصدر ذاته، أنه فيما يخص تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمهاجرين، فإن " العدد بلغ 290 شبكة إجرامية سنة 2022، فيما تم تفكيك 117 شبكة ما بين مطلع يناير/كانون الثاني ونهاية مايو/أيار 2023"، موضحة أن ذلك "يرفع العدد الإجمالي للشبكات التي تم تفكيكها خلال السنوات الخمس الماضية إلى 1500".

وبخصوص محاولات اقتحام سبتة ومليلية التي أحبطتها السلطات المغربية، أفادت معطيات الداخلية المغربية بأنها بلغت حوالي مائة محاولة خلال السنوات الخمس الماضية، تورط فيها حوالي 17 ألفا و500 شخص.

كما أشارت إلى أن العام الماضي فقط، شهد 16 محاولة اقتحام للسياج الحديدي لسبتة ومليلية؛ 16 محاولة مقابل محاولة وحيدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، وذلك بفضل تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا للمصدر ذاته.