وزير مغربي سابق:"ملف قضية الصحراء المغربية سحب من لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة"

دعا بيد الله المغرب إلى "تطبيق الجهوية الموسعة التي اقترحها عام 2007 وألا ينتظر جارته الشرقية، وضرورة القيام بمعارك نضالية أخرى على الصحراء الشرقية"

قال وزير الصحة المغربي السابق وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ، محمد الشيخ بيد الله، أن “ملف قضية الصحراء المغربية سحب من لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن قضية الصحراء المغربية انتهت" مشددا على "ضرورة القيام بمعارك نضالية أخرى على الصحراء الشرقية".

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وأكد رئيس الأسبق لمجلس المستشارين في البرلمان المغربي الشيخ بيد الله، في مداخلة له على هامش النسخة الأولى من مسابقة “أطروحتي”، التي نظمتها جامعة القاضي عياض بمراكش، أن "قضية الصحراء المغربية سحبت، الأسبوع الماضي، من لجنة تصفية الاستعمار وبالتالي فإن قضية الصحراء المغربية انتهت" ودعا بيد الله المغرب إلى "تطبيق الجهوية الموسعة التي اقترحها عام 2007 وألا ينتظر جارته الشرقية". مشددا على "ضرورة القيام بمعارك نضالية أخرى على الصحراء الشرقية".

وذكر القيادي الصحراوي بأن المغرب هو من وضع قضية الصحراء عام 1963 في لجنة تصفية الاستعمار، مؤكدا أنها قضية مغربية جزائرية ومشيرا إلى أن الوضع الجيو سياسي والاستراتيجي آنذاك كان مكهربا حيث كانت ثورة القرنفل في البرتغال وكان الجنرال الإسباني فرانكو في آخر أيامه وكان القذافي “يتكالب علينا” حيث ألقى خطابا ملتهبا في العاصمة الموريتانية نواكشوط عام 1972 يطلب من الشباب إشعال مظاهرات ثورية في جميع الدول العربية لتغيير الأنظمة خاصة في دول المغرب العربي، كما أن عدد من “الكادحين” في موريتانيا انضموا للبوليساريو.

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وأوضح بيد الله أنه كان رفقة طلبة آخرين لا يزيد عددهم عن 8 طلبة ينظمون اجتماعات مشتركة بغاية “تحرير الصحراء” من الاحتلال الإسباني مبرزا أن تلك السنوات كانت تعرف بـ”سنوات الجمر والرصاص” وشهدت مجموعة من المظاهرات، مضيفا أن هؤلاء الطلبة زاروا جميع الأحزاب السياسية والنقابات ووزارة الداخلية.وتابع: “استمعت لنا هذه الجهات التي قمنا بزيارتها بإمعان غير أن تلك الفترة كانت تشهد محاولتين انقلابيتين بالمغرب وبالتالي لم يكن هناك استعداد ذهني لخوض مغامرة أخرى في الصحراء، وقدمت مذكرة لادريس البصري نطالب من خلالها بفتح منظمة لتحرير الصحراء في الرباط”.