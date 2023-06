وزير مغربي سابق:"ملف قضية الصحراء المغربية سحب من لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة"

قال وزير الصحة المغربي السابق وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ، محمد الشيخ بيد الله، أن “ملف قضية الصحراء المغربية سحب من لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن قضية الصحراء المغربية انتهت" مشددا على "ضرورة القيام بمعارك نضالية أخرى على الصحراء الشرقية".

