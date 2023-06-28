ودعا البرهان اليوم القادرين على حمل السلاح إلى التوجه لمقرات الجيش للدفاع عن بقاء الدولة السودانية.

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد أول أيام عيد الأضحى، الذي يبدأ الأربعاء.

وقال البرهان في خطاب بثه تلفزيون السودان الرسمي اليوم إنه "بمناسبة عيد الفداء تعلن القوات المسلحة أن أول أيام عيد الأضحي المبارك سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد".

ويأتي هذا الإعلان بعد خطوة مماثلة لقوات الدعم السريع، إذ أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" في تسجيل صوتي نشره أمس على ((فيسبوك)) عن هدنة لمدة 48 ساعة "من طرف واحد".ودعا البرهان اليوم القادرين على حمل السلاح إلى التوجه لمقرات الجيش للدفاع عن بقاء الدولة السودانية.

وقال البرهان في خطابه "نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع أن لا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية".

وأضاف "أن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا التي تداعت عليها المؤامرات داخليا وخارجيا".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي مواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين، وفق وزارة الصحة السودانية.