رئيس البوليساريو يحذر من "تحالف المغرب المشبوه مع إسرائيل"

اعتبر غالي أن"المغرب يشكل تهديدا لأمن و إستقرار شعوب وبلدان المنطقة، واتهمه بدعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”

حذر رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من "السياسات العدوانية للمغرب الذي إنخرط في مسلسل خطير من التحالفات المشبوهة مع قوى الإستعمار والصهيونية”، واعتبره "تهديدا لأمن و إستقرار شعوب وبلدان المنطقة" واتهم المغرب "بدعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”. واستطرد في السياق : “نجدد إرادتنا وعزمنا على تعزيز التشاور والتنسيق مع جميع أشقائنا في المنطقة للتصدي لكل هذه المخاطر والتهديدات”.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه لأشغال الدورة العادية الثانية للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والتي تطرق فيها إلى "أوجه الكفاح وتطورات القضية الصحراوية على الساحة الجهوية والدولية".

واشاد إبراهيم غالي "بما يقوم به الصحراويون في كل مواقع تواجدهم، منوها بما جسدوه من تجاوب ومسؤول ية والتزام لتنفيذ البرامج الوطنية، على مختلف الواجهات، في الداخل كما في الخارج"

وفي السياق توجه إبراهيم غالي بتحية خاصة إلى "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" الذي أكد أنه “ظل مواظبا، بكل تحد وعزم وثبات وإصرار، على تنفيذ مهامه القتالية، لا يتوقف عن دك حصون وجحور الغزاة المحتلين، على طول جدار الذل والعار”.

ونوه غالي بما شهدته "القضية الصحراوية في الفترة المنصرمة من حضور معتبر على الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز الجمهورية الصحراوية لمكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وعلى مختلف الساحات الدولية، على غرار أمريكا اللاتينية وأوروبا".

وأكد إبراهيم غالي على أن "البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" كما طالب الأمم المتحدة "بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ميثاقها وقراراتها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي"