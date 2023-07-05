بلينيكن:"نأمل في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر بين البلدين مع تقدمنا بأهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار والازدهار الإقليميين"

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، اليوم الأربعاء، الجزائر حكومتا وشعبا بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس من يوليو/ تموز من كل عام. وقال” يشترك بلدينا في التزام عميق بالاستقلال، والذي يوفر أساسًا قويًا لشراكتنا الدائمة والتاريخية. يتشارك شعبنا أيضًا روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة"

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة” تأمل في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر بين الولايات المتحدة والجزائر مع تقدمنا بأهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار والازدهار الإقليميين”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بعث لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الجزائر لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتهما المشتركة للعالم، قائلا:"الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم. سويًا، نعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب. نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية.

وفي السياق هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان العسومي، الجزائر بالذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال، معتبرا أن هذا اليوم يمثل “مصدر فخر لكل العرب وأسطورة تدرس للأجيال القادمة”.وأوضح بيان للبرلمان العربي أن العسومي “هنأ الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة وبرلمان وشعب الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يوافق الخامس يوليو من كل عام”.

كما تلقى الرئيس الجزائري برقية تهنئة من ملك الأردن عبد الله الثاني، بمناسبة احتفال الجزائر بعيد الاستقلال.وعبر الملك في البرقية، عن تمنياته للرئيس تبون” بدوام الصحة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار”.