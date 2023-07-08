السودان: مقتل 22 شخصًا في قصف جوّي نفذه الجيش السوداني على مدينة أم درمان

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة

قالت وزارة الصحة السودانية يوم السبت 7/8إن 22 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في قصف جوي شنه الجيش على مدينة أم درمان.

وأعلن الجيش السوداني أنه نفذ عملية نوعية في أم درمان، أسفرت عن مقتل 20 من المتمردين وتدمير آليات قتالية؛ وفقا لما جاء في بيان مقتضب له. وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ودخلت الاشتباكات بين الفصائل العسكرية في البلاد أسبوعها الثاني عشر. وبعد أن سارعت قوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى السيطرة على الخرطوم ومدينتيها أم درمان والبحري منذ بدء المعارك، نفذ حينها الجيش السوداني غارات جوية عدة وإطلاق نار بالمدفعية

ووفقا لوزارة الصحة ، قتل ما لا يقل عن 1133 في الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الخرطوم وفي منطقتي كردفان ودارفور ،مما تسبب في إثارة العنف العرقي في دارفور الغربية.

نزح أكثر من 2.9 مليون شخص ،من بينهم ما يقرب من 700 آلاف شخص فروا إلى البلدان المجاورة.