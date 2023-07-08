بعد أربعة أشهر من استلامه المنصب: مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ينهي مهامه

يأتي هذا في ظل تقارير عن امكانية عودة مدير المكتب السابق الى منصبه وذلك بعد اغلاق التحقيق معه بشبهات فساد وتحرش

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب شاي كوهين اليوم السبت، انتهاء مهامه في الرباط، ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من شغله المنصب خلفا لديفيد غوفرين.

https://twitter.com/i/web/status/1677654354772328448 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر الديبلوماسي الإسرائيلي في تغريده على حسابه في "تويتر" إنه ينهي اليوم مهمته في المغرب "وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات الشكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوماً بعد يوم في جميع المجالات".

وأشار كوهين في تغريدته الى اهمية المغرب بالنسبة لإسرائيل "ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية بيننا، ولوجود تاريخ وتراث يهودي بالمملكة، وإنما أيضاً نظراً لموقع المملكة الجيوسياسي، والفرص الواضحة المتاحة، من أجل التعاون لصالح المنطقة بأكملها".

ويشار الى أن كوهين الذي شغل سابقا منصب القنصل الإسرائيلي العام في إسطنبول، استلم مهامه مديرا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية الرباط، بعد أسابيع من إعادة الخارجية الإسرائيلية مدير مكتب الاتصال السابق ديفيد غوفرين الى إسرائيل، وذلك للتحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي، لكن التحقيق معه اغلق لاحقا، في حين تطرق تقرير صحافي قبل أكثر من شهر الى امكانية عودة غوفرين إلى منصبه قريبا.