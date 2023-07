بعد أربعة أشهر من استلامه المنصب: مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ينهي مهامه

أعلن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب شاي كوهين اليوم السبت، انتهاء مهامه في الرباط، ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من شغله المنصب خلفا لديفيد غوفرين.

