الأمم المتحدة تحذر من "حرب أهلية شاملة" في السودان

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها"

حذّرت الأمم المتحدة، أمس الأحد، من أن السودان "على حافة حرب أهلية شاملة" قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية في أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بكاملها"، حسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان.

ودان غوتيريش "الغارة الجوية في أم درمان بالسودان والتي أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل حسب تقارير".

وكانت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم قالت في بيان أمس السبت إن "قصفا للطيران الحربي فجر السبت اودى بحياة 22 مواطنا وخلف عددا كبيرا من الجرحى" في منطقة دار السلام العامرية في أم درمان.

ونشرت الوزارة على فيسبوك لقطات مصورة لجثث على الأرض بعضها مقطّع الأطراف، واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة الى أنها أدت الى 31 قتيلا على الأقل.

ودانت في بيان "الهجوم البربري الذي نفذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام"، واصفة إياه بـ"جريمة نكراء في حق الإنسانية"، وقالت إنه أدى الى "مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين".

وكانت قد أكدت رئاسة الجمهورية المصرية ، اليوم الأحد، عن استضافت مصر لمؤتمر "قمة دول جوار السودان"، في 13 من يوليو/تموز الجاري أي الخميس المقبل