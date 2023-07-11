اختطاف مواطن إسرائيلي خلال قضاءه رحلة في إثيوبيا

الخارجية الاسرائيلية تقول انها تعمل أمام السلطات في اثيوبيا لحل القضية

اختطف مواطن إسرائيلي خلال قضاءه رحلة في اثيوبيا قبل ايام، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن المواطن الإسرائيلي بعث رسالة صوتية لأبناء عائلته قال فيها :"ساعدوني أنا في وسط الغابة، إنها تمطر بغزارة، ساعدوني، كان يجب أن أعود الأحد، على ما يبدو سأبقى هنا، ساعدوا أولادي، هذه المصيبة لا يجب تقديمها فرصة للأعداء، ساعدوني".

كما تم إرسال صورة لأبناء العائلة يظهر خلالها وهو مكبل. وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحدث وقع في منطقة جوندر وإن الخارجية تعمل بالتعاون مع الشرطة الدولية-الانتربول على الموضوع. في حين يعمل قنصل إسرائيل في اثيوبيا مع السلطات المحلية والشرطة في إطار المحاولات لحل القضية ومساعدته.