وقالت الوزارة في بيانها إن "الأمر يتعلق ببروتوكول اتفاق موقع مع شركة SOMACA، لإنجاز وحدة لتحويل القنب الهندي ذي الاستعمال الدوائي"

أفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة المغربية، أنه تم توقع بروتوكول اتفاق لإنجاز مشروع استثماري يتعلق بمصنع لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الطبية.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الأمر يتعلق ببروتوكول اتفاق موقع مع شركة SOMACA، لإنجاز وحدة لتحويل القنب الهندي ذي الاستعمال الدوائي"، وأضافت أن "الوحدة الصناعية سيتم تشييدها بالمركب الصناعي عين الشڭاڭ بمحافظة صفرو (شمال)".

وأوضح البيان أن المشروع الاستثماري "سيقام على مساحة 6000 متر مربع، بمبلغ يصل إلى نحو 60 مليون درهم (6.1 ملايين دولار).

وكانت قد أعلنت تعاونية بيوكنات بالمغرب (غير حكومية)، في 6 مارس/ آذار الماضي، البدء بتدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية.

وأشارت أن هذه الوحدة الإنتاجية توجد بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون (شمال)، وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز لاستغلال القنب الهندي لأغراض الغذاء والصناعات الدوائية.

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، عن "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من نفس العام، سريان قانون لتقنين استعمالاته.