أعضاء من البرلمان الأوروبي الموالين للبوليساريو يعتصمون ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

"في 17 يوليوز، ستنتهي اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت بشكل غير قانوني المناطق الصحراوية. لم نعد نتسامح مع النهب. الصحراء ليست للبيع"

بتنسيق مع جبهة البوليساريو اعتصم مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، بقيادة النائب الإسباني ميغيل أوربان، أمس الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي، احتجاجا على تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وكتب البرلماني اليساري المتشدد ميغيل أوربان على تويتر "في 17 يوليوز، ستنتهي اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت بشكل غير قانوني المناطق الصحراوية. لم نعد نتسامح مع النهب. الصحراء ليست للبيع، كل تضامننا مع الشعب الصحراوي".

وجاء الاعتصام في أعقاب مبادرتين أخريين وقعتهما مجموعات من أعضاء البرلمان الأوروبي. بعد الأولى التي قاموا فيها بدعوة "فيفا" إلى عدم الترخيص بإقامة مباريات في مدن الصحراء في حال فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتظيم مونديال 2030،

وفي السياق كشفت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الاسباني لويس بلاناس، أكد على أن “أي اتفاق للصيد البحري يجب أن يكون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”.

وجاء تصريح المسؤول الحكومي الاسباني، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها ممثل جبهة البوليساريو بمدريد، ساخرا من خطوة الجبهة الانفصالية بالقول “أنا لن أعطيها قيمة أكبر منها”.

وأوضح وزير الفلاحة الاسباني أنه ناقش موضوع تجديد الاتفاق لدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة، بالعاصمة الإيطالية روما.

وتم التنسيق لهذه الخطوة مع البوليساريو، يتجلى ذلك من خلال وجود اثنين من مسؤوليها: عبد الله العرابي وعمر منصور، ممثلي الجبهة في إسبانيا و الاتحاد الأوروبي على التوالي، والثانية التي دعوا فيها إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف في شمال المغرب.

في خطوة إستباقية، بعث أكثر من 30 نائبا برلمانيا من خمس مجموعات برلمانية في الاتحاد الأوروبي، الإثنين المنصرم ، برسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"جيوفاني إنفانتينو، يطالبونه بعدم إقامة مباريات نهائيات كأس العالم 2030 في مدن الصحراء، في حال فوز الملف المشترك بين المغرب – إسبانيا – البرتغال بشرف تنظيم المونديال.