الرئيس المصري يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أزمة السودان وقضية سد النهضة

وأكد المتحدث ، أن "الرئيس السيسي استقبل آبي أحمد بقصر الإتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، حيث "تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية

كشف متحدث الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أمس الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أزمة السودان وقضية سد النهضة في العاصمة القاهرة.

وأكد المتحدث في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن "الرئيس السيسي استقبل آبي أحمد بقصر الإتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، حيث "تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة".

وكان قد وصل رئيس الوزراء الإثيوبي مساء أمس إلى مصر للمشاركة في "قمة دول جوار السودان" التي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس.

وتأتي هذه القمة لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد 3 أيام من اجتماع بأديس أبابا عقدته لجنة "إيغاد" الرباعية وقاطعته الخرطوم اعتراضا على رئاسة كينيا للجنة المعنية بالسودان.