المغرب يوقع مع شركة "شيل" لتزويده بنصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال

"بعد ذلك سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية"

وقع المغرب مع شركة "شيل" الدولية عقدا لتزويده بنصف مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاما.

وقالت وزارة الانتقال الطاقي المغربية في بيان، الجمعة، إن "المكتب الوطني للكهرباء والماء (حكومي) وقع مع شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العقد". بحسب ما نشرت وكالة الأناضول للأنباء.

ووفق البيان، "سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي". وأضاف: "بعد ذلك سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية".

وأوضح أن المغرب "يهدف إلى إزالة الكربون في عدة قطاعات، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في الطاقات المعتمدة في البلاد، لذلك يستلزم الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون".

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.