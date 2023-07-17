رئيس الوزراء الإسرائيلي يبلغ العاهل المغربي اعتراف بلاده بمغربية الصحراء

أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة "، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا».

أفاد بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، اليوم الإثنين، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي رسالته أفاد نتنياهو أن "إسرائيل تدرس، إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".

وفي السياق عين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية العميد شارون ايتاح الملحق العسكري الإسرائيلي الأول في المغرب ، وايتاح (41 عاما) يعيش في سديروت حنوب إسرائيل وهو أب لأربعة ومن أصول مغربية، والدة من مواليد المغرب ووالدته ولدت في البلاد لكنها من أصول مغربية، يتحدث اللغة المغربية وزار المغرب العام الماضي.