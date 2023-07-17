رودا أونيانشا إن "النبش سيتواصل غدا" الثلاثاء مع بحث المحققين عن مزيد من المقابر الجماعية في الغابة،

أعلنت محافِظة المنطقة الساحلية في كينيا رودا أونيانشا، اليوم الإثنين، أنها نبشت 12 جثة جديدة في غابة شاكاهولا في كينيا حيث كانت جماعة دينية تدعو إلى الصوم "للقاء المسيح"، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 403 شخصا.

وقالت رودا أونيانشا إن "النبش سيتواصل غدا" الثلاثاء مع بحث المحققين عن مزيد من المقابر الجماعية في الغابة، حيث عثر على أولى الضحايا في نيسان/ابريل الماضي.

وأثار العثور على مقابر جماعية في غابة شاكاهولا البالغة مساحتها 325 هكتارا في مدينة ماليندي الواقعة على ساحل المحيط الهندي، صدمة بين الكينيين.

ويواجه زعيم الطائفة بول نثينغي ماكنزي تهما مختلفة في القضية المروعة منها دفع أتباعه إلى الموت عبر عظاته التي يقول فيها إن "الصيام هو الطريق الوحيد إلى الله" وبينما يبدو أن الصيام كان السبب الرئيسي للوفاة، فإن عددا من الضحايا من بينهم أطفال، تعرضوا للخنق أو الضرب أو الاختناق، كما أظهرت عمليات تشريح أجرتها الحكومة.

وبرزت تساؤلات بشأن كيفية تمكن ماكنزي، وهو أب لسبعة أبناء، من الإفلات من أجهزة تطبيق القانون رغم سوابقه القانونية.

ودفعت الأنباء المروعة بالرئيس وليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وفريق عمل لمراجعة الأنظمة التي تحكم الهيئات الدينية.