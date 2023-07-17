زيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب مرتين متعاقبتين بغضون شهر يثير تساؤلات حول هدف الزيارة

فما هي القضية السياسية التي تعمل سيلمان على دفعها في المغرب وما دور مجلس الأمن القومي في هذه الزيارات السياسية

أثار سفر وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان الى المغرب مرتين في غضون الشهر التساؤلات، خصوصا بعد رفض مكتبها تقديم معلومات مفصلة حول هذه السفرات الرسمية والاجتماعات بصورة رسمية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤولين رسميين أن الوزيرة اصطحبت خلال سفراتها موطفون من "مجلس الأمن القومي"، وأن تواتر هذه الزيارات يرتبط بموضوع سياسي مشترك لا يمكن النشر عنه. وذكرت الصحيفة أنه اتضح لها بأن مجلس الأمن القومي أمروا وزارة البيئة والوزيرة عدم تقديم أية تفاصيل تعريفية حول الاجتماعات التي عقدت في المغرب ، المسؤولون الذين شاركوا بها (ليس فقط مغاربة، وانما من الشرق الأوسط) وبشكل أساسي ليس عن هدف الاجتماعات.

تعليمات مجلس الأمن القومي لسيلمان منذ بداية الشهر شملت حظر شامل عن السبب الذي لديه "حساسية سياسية" وأيضا "مخاوف من المساس بالعلاقات الخارجية من خلال الكشف عن أسماء الموظفين في مجلس الأمن القومي ووظائفهم"، واتضح هذا من خلال حديث للصحيفة مع مسؤولين مطلعين على الموضوع.

بعد توجهات إعلامية لمكتب سيلمان أصدر المدير العام لوزارتها جاي سميت رسالة علنيه كتب بها إن "هدف الرحلة كان سياسي، مع ذلك وبعد مشاورات مع مجلس الأمن القومي لا يمكن تقديم تفاصيل حول أهداف الزيارة، ولا الجهة التي وجهت الدعوة، هوية العاملين في مجلس الأمن القومي الذين شاركوا في الزيارة وذلك بسبب المخاوف من المساس بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".

وبحسب التقرير تواريخ سفر سيلمان الى المغرب كانت متعاقبة كثيرا (22-24.5 و 20-23.6) ولذلك أثارت تساؤلات، رغم أن عددا من الوزراء وجدوا المغرب وجهة مفضلة. وعندما بقي جدول زيارة سيلمان سريا، زادت التساؤلات والقت بظلالها على حقيقة أن الحديث يدور عن حدث سياسي، والذي على الأقل بموجب ادعاءات مجلس الأمن القومي من المناسب أن يبقى بعيدا عن الأضواء. وذلك لأن موظفو مجلس الأمن القومي كانوا جزءا من هذه الزيارات.

الى جانب الجدول الزمني السري نشر مكتب سيلمان لقائين فقط، واحدة مع نظيرتها المغربية والثاني مع رئيس منظمة الصناعيين في المغرب، وفي باقي الوقت الجمعة والسبت زارت سيلمان مواقع يهودية بالدولة التي ترعرع بها والديها.

رغم أنه لم يتم تقديم معلومات مفصلة عن الوجهة السياسية المشتركة لكلا البلدين، لكن يمكن الاشارة الى بعض المواضيع على سلم جدول أعمالها منذ استلامها المنصب، والتي شملت دفع الاعتراف بالشعاب المرجانية في ايلات كموقع تراث دولي، بالتعاون مع الدول المجاورة، العمل الاقليمي للحفاظ على البحر الميت، انشطة في الضفة الغربية بما يتعلق بمواضيع حماية البيئة.