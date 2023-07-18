تقرير: سلاح الجو المغربي ضمن أقوى الأسراب الجوية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تخطى السرب الجوي المغربي نظيره في عدد من الدول الإفريقية؛ مثل جنوب إفريقيا التي يبلغ عدد طائراتها مجتمعة حوالي 226. كما تفوّق على سلاح الجو التابع لدول أعضاء في

احتل سلاح الجو المغربي المرتبة 8 عربيا و38 على المستوى العالمي، وصنف ضمن أقوى الأسراب الجوية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما ذكره موقع “غلوبال فاير باور”، المتخصص في الشؤون العسكرية.

ويعتمد التصنيف على محددات كمية بالأساس، أهمها عدد الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والأجنحة الدوارة، إضافة إلى طائرات النقل العسكرية وأعداد المدربين، وتخطى السرب الجوي المغربي نظيره في عدد من الدول الإفريقية؛ مثل جنوب إفريقيا التي يبلغ عدد طائراتها مجتمعة حوالي 226. كما تفوّق على سلاح الجو التابع لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”؛ على غرار هولندا التي حلت في الرتبة 62 عالميا بـ136 طائرة فقط، ثم رومانيا والبرتغال الكائنتين بالمرتبتين 60 و71، على التوالي، في تصنيف “غلوبال فاير باور”.

وأفاد موقع“غلوبال فاير باور”، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن الجيش المغربي يمتلك 250 طائرة عسكرية، بالإضافة إلى المعطى الذي يهم 83 طائرة مقاتلة اعتراضية، و67 طائرة تدريب، و64 طائرة هيليكوبتر، و30 طائرة للنقل، وأربع طائرات للمهام الخاصة. ويبلغ عدد عناصر أفراد القوات الملكية الجوية أكثر من 13 ألف عنصر وفق المصدر عينه.

وفي السياق احتلت القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة الأولى عالميا، بأكثر من 13 ألف مركبة جوية عسكرية؛ منها أكثر من 1900 طائرة مقاتلة، وأكثر من 5500 هيليكوبتر، و962 طائرة للنقل، و2634 طائرة تدريب.

في المرتبة الثانية، حلت روسيا التي تمتلك قواتها الجوية ما يقارب 4200 طائرة؛ منها 773 مقاتلة، وأكثر من 1531 طائرة هيليكوبتر، بينما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بأكثر من 3 آلاف طائرة متعددة المهام.